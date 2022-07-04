طيران الأمن ينفذ 189 طلعة لمتابعة حركة سير الحجاج للمشاعر المقدسة

وقال اللواء "الدريعان": نملك قدرة على نقل الحدث جويا إلى مركز القيادة والسيطرة، وذلك من خلال رحلات جوية يقوم بها طيران الأمن وتتولى القوة متابعة حركة سير الحجاج والطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة ومراقبتها، بالإضافة إلى متابعة الأوضاع الأمنية بالتعاون مع الأمن العام وتمرير المعلومات إلى جهة الاختصاص.