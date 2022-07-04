محليات
طيران الأمن ينفذ 189 طلعة لمتابعة حركة سير الحجاج للمشاعر المقدسة
"الدريعان": نملك القدرة على نقل الحدث إلى مركز القيادة والسيطرة
قام طيران الأمن بتنفيذ 189 طلعة جوية بواقع 261 ساعة طيران لمتابعة حركة سير الحجاج والطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة، ومن المتوقع تنفيذ 390 طلعة جوية بأكثر من 600 ساعة.
وتفصيلاً، أوضح ذلك قائد عام طيران الأمن برئاسة امن الدولة اللواء طيار عبدالعزيز بن محمد الدريعان، خلال المؤتمر الصحفي لشرح خطط الحج، مؤكدًا مساندة القوة لفرق الدفاع المدني ونقل التجهيزات والمحتجزين والمواد الغذائية في حال الحاجة لها.
وقال اللواء "الدريعان": نملك قدرة على نقل الحدث جويا إلى مركز القيادة والسيطرة، وذلك من خلال رحلات جوية يقوم بها طيران الأمن وتتولى القوة متابعة حركة سير الحجاج والطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة ومراقبتها، بالإضافة إلى متابعة الأوضاع الأمنية بالتعاون مع الأمن العام وتمرير المعلومات إلى جهة الاختصاص.