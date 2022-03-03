طيران مباشر.. خدمات قياسية تواعد أول أفواج المعتمرين من تايلند

أوضح عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة وعضو الجمعية السعودية للسفر والسياحة هاني علي العميري، أن من مميزات عودة العلاقات الدبلوماسية بالكامل بين السعودية وتايلند هو عودة الطيران المباشر مما يتيح القدوم المباشر للحجاج والمعتمرين وتسهيل إجراءات قدوم ضيوف الرحمن.



وعن وصول معتمرين من تايلند قال "العميري": "سيتوجه المعتمرون إلى المدينة المنورة؛ لقضاء عدة أيام لزيارة المسجد النبوي، وبعد انتهاء مدة إقامتهم في المدينة المنورة سيتوجهون إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة"، موضحاً أنه تم تجهيز الفنادق والمواصلات والإعاشة للمعتمرين بأعلى المواصفات والمقاييس.



وأكد أن شركات ومؤسسات العمرة تقدم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم بعد أداء مناسك العمرة بكل يسر وسهولة، وذلك في ظل الخدمات الجليلة والمشروعات العملاقة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بكل راحة وطمأنينة وأمن وأمان.