طيران ناس راعياً إستراتيجياً لمعرض الرياض للسياحة والسفر 2022م

يشارك طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، كراعٍ إستراتيجي في الدورة العاشرة لمعرض الرياض للسفر 2022 الذي سيعقد في الفترة من 22 إلى 24 مايو، ويجمع المئات من ممثلي الهيئات والشركات السياحية الرائدة من عشرات الدول حول العالم.