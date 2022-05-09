"طيران ناس" يحصل على تسهيلات تمويل مرابحة بقيمة 844 مليون ريال

وقال عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني خلال مؤتمر مستقبل الطيران: إن هذه التسهيلات ستعزز من سرعة تحقيق استراتيجية قطاع الطيران المدني التي تهدف إلى زيادة عدد المسافرين في السعودية إلى 330 مليون مسافر بحلول ٢٠٣٠، مع ربط المملكة بأكثر من 250 وجهة في العالم، كما ستعزز كفاءة قطاع النقل الجوي في السعودية، وكذلك دور طيران ناس في المساهمة الفاعلة بتحقيق هذه الاستراتيجية.