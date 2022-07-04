"طيران ناس" يعلن إطلاق أولى رحلاته المباشرة بين العلا والقاهرة

وتُعد العلا بمثابة متحف مفتوح في الهواء الطلق، وهي موطن أول موقع للتراث العالمي لليونسكو في المملكة، وهو موقع الحجر الأثري؛ حيث يشتهر بأكثر من 110 مقابر نبطية منحوتة في صخور جبال الحجر الرملي، والتي يعود تاريخها إلى القرن الأول قبل الميلاد.