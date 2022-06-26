طيران ناس يعلن عن إطلاق رحلتين اسبوعية مباشرة بين الرياض وبودروم التركية

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي ‎‎والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، عن إطلاق وجهة جديدة وتسيير رحلتين اسبوعية مباشرة بين الرياض وبودروم التركية، وذلك ابتداءً من 17 يوليو 2022م.ويأتي هذا الإعلان ضمن إطار استراتيجية طيران ناس التوسعية في الوجهات الدولية، وسط توقعات بتنامي الطلب على السفر مع عودة التعافي لقطاع النقل الجوي، وتلبية رغبات ضيوف طيران ناس في السفر إلى العديد من الوجهات وجعل السفر أكثر متعة من خلال الرحلات المباشرة.