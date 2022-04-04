ظاهرة تستفحل.. إبل سائبة تتجوّل بشوارع "راشدية مكة" والرقابة غائبة

أصبحت مناظر الإبل وهي تتجوّل في شوارع مخططات الراشدية بمكة المكرّمة؛ ظاهرة اعتاد عليها السكان، دون أن تتحرّك الجهات المعنية للتعامل معها والقضاء عليها، وهي الظاهرة التي تشكّل خطراً محتوماً على أرواح سالكي الطرقات.
وأظهر مقطع زوّد به مواطنون، "سبق"، قطيعاً من الإبل وهي تتجوّل في شوارع مخطط الراشدية 2 شرقي مكة المكرّمة، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على أصحابها وإلزامهم بغرامة مالية عند رصد مواشيهم داخل الأحياء السكنية؛ وذلك في سبيل القضاء على هذه الظاهرة.
وأشار مواطنون إلى أن مشاهد الإبل وهي داخل شوارع مخططات الراشدية أصبح معتاداً عليه، مطالبين الجهات المختصة بوضع حدّ لهذه الظاهرة وتكثيف عملها الرقابي والميداني.