ظاهرة تستفحل.. إبل سائبة تتجوّل بشوارع "راشدية مكة" والرقابة غائبة

أصبحت مناظر الإبل وهي تتجوّل في شوارع مخططات الراشدية بمكة المكرّمة؛ ظاهرة اعتاد عليها السكان، دون أن تتحرّك الجهات المعنية للتعامل معها والقضاء عليها، وهي الظاهرة التي تشكّل خطراً محتوماً على أرواح سالكي الطرقات.