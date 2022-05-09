ظاهرة نادرة تحدث اليوم.. القمر يحجب النجم الزباني الجنوبي بشكل مؤقت

وقال إنه لا يمكن رؤية الاحتجاب إلا من جزء صغير من سطح الأرض نظرًا إلى أن القمر أقرب كثيرًا إلى الأرض من الأجرام السماوية الأخرى؛ لذلك فإن موقعه الدقيق في السماء يختلف اعتمادًا على موقعك على الأرض؛ فهو يختلف كما يُرى من نقطتين على جانبَي الأرض بمقدار درجتين، أو أربعة أضعاف قطر البدر.