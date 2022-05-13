ظروف غامضة.. سبعينية مغربية تختفي قبل 25 يومًا بمكة وذووها يناشدون

وبيّنت أن "تريا" تعاني من النسيان واكتئاب ولم يسبق لها الاختفاء، لافتين إلى أن هذه أول مرة، موضحين أنهم بحثوا عنها في كل مكان بما في ذلك المستشفيات وبعض المعارف، ولكن دون جدوى أو فائدة، ولا يعلمون شيئًا عنها منذ ما يقارب الـ25 يومًا.