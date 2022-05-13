ظروف غامضة.. سبعينية مغربية تختفي قبل 25 يومًا بمكة وذووها يناشدون

ناشدت أسرة السيدة المغربية، تريا الخليقي "68 عامًا"، مساعدتها في البحث عن مفقودتهم بعد أن اختفت في ظروف غامضة -على حد قول الأسرة- منتصف شهر رمضان المبارك في مكة المكرمة، لافتين إلى أنها قدمت للعمرة برفقة بعض من أفراد الأسرة.
وتفصيلًا قالت الأسرة لـ"سبق": إن السيدة "تريا" في العقد السابع من العمر قد قدمت إلى مكة عبر إحدى الحملات، غير أنها اختفت عن الأنظار وتلاشت أخبارها في السادس عشر من رمضان؛ ما دفعهم لتقديم بلاغ للجهات المعنية والقنصلية.
وبيّنت أن "تريا" تعاني من النسيان واكتئاب ولم يسبق لها الاختفاء، لافتين إلى أن هذه أول مرة، موضحين أنهم بحثوا عنها في كل مكان بما في ذلك المستشفيات وبعض المعارف، ولكن دون جدوى أو فائدة، ولا يعلمون شيئًا عنها منذ ما يقارب الـ25 يومًا.
ودعت الأسرة، التي تنتظر عودة مفقودتها، كل من يعثر عليها أو يشاهدها أو سبق وأن شاهدها أو يعرف عنها شيئًا، إلى إبلاغ أقرب مركز شرطة، آملين أن يتم العثور عليها.