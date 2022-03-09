"عابدين" تبتكر أحدث برنامج عالمي لتنمية الموهبة والإبداع والابتكار

أكّدت العالمة الدكتورة سمر عابدين؛ صاحبة نظرية التفكير المتزامن وإستراتيجية التسريع الابداعي خبيرة الموهبة والابتكار، أن البرنامج يعمل على زيادة سعة تخزين المعلومات وسرعة معالجتها في الدماغ، وهذا التفرد يعد من أهم متطلبات المرحلة العالمية القادمة، مشيرة إلى أن البرنامج يطرح مفهوماً جديداً وهو تنمية قدرات التفكير المتزامن وتسريع قدرات التفكير الابداعي الذي بدوره يؤدي الى تنمية الموهبة والإبداع والابتكار.
وقالت الدكتور عابدين؛ إنه في ظل الاحتفاء باليوم الخليجي للموهبة والابداع، فإن برنامج المدينة العالمي برنامج متخصص في تنمية الموهبة والإبداع والابتكار، وتمّ ابتكاره في جامعة العلوم الماليزية من أعرق الجامعات البحثية في العالم، التي تحتل مركزاً مرموقاً في التصنيف العالمي للجامعات.
وأضافت الدكتور عابدين؛ صاحبة الابتكار التي عملت سابقاً في جامعة الملك سعود، أنه تمّ طرح البرنامج بنسخته المطورة في مؤتمر الموهبة والإبداع المنعقد في الشارقة ٢٠٢٠، حيث تحدثت عنه كمتحدثٍ رئيس في المؤتمر؛ مشيرة إلى التطورات التي مر بها البرنامج خلال ١٥ عاماً مضت من البحث والتجريب والتقويم، في ضوء ما يستجد من تطورات عالمية تحمل في طياتها إزاحة للعمليات القديمة وإحلالاً جديداً مكَّن البرنامج من رفع كفاءة القدرات العقلية كمحرك أساسي ومتطلب عاجل لمحاكاة مستجدات الواقع في ظل الثورة الصناعية الرابعة.
وأفادت بأن أصالة البرنامج تتجلى بأقوى صورها في أن البرنامج يحتوي إستراتيجيات حديثة، وهي: إستراتيجية التفكير المتزامن، وإستراتيجية التوظيف، وإستراتيجية التسريع الإبداعي؛ مؤكدة أن البرنامج طُبّق في دول متعددة، مثل: السعودية والأردن والعراق وتركيا والصين وغيرها وتناوله عديدٌ من الدراسات والابحاث العلمية في أطروحات الدكتوراه ورسائل الماجستير والمؤتمرات الدولية والمجلات المحكمة، فالبرنامج مرن صُمم للموهوبين والمبدعين ويمكن أن يستخدمه الأفراد العاديون بمزيدٍ من التدريب والممارسة؛ مؤكدة أننا في عصرٍ جديدٍ وأمام تقنياتٍ جديدةٍ مثل البلوكتشين والرقمنة والعالم الافتراضي وإنترنت الاشياء والذكاء الاصطناعي وغيرها مما يستوجب برامج وإستراتيجيات حديثة تناسب سرعة التغيرات في العالم، ومن هنا فإننا نوجّه دعوة لصانعي القرار بجميع الجهات المعنية في رعاية الموهوبين والمبدعين وحاضنات الأعمال والابتكار؛ لتبني مثل هذه البرامج العالمية الحديثة التي تواكب التحديات الطارئة والمتزايدة التي تتعرّض لها البشرية مع مرور الوقت، باليوم الخليجي للموهبة والإبداع والابتكار.