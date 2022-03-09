"عابدين" تبتكر أحدث برنامج عالمي لتنمية الموهبة والإبداع والابتكار

وأفادت بأن أصالة البرنامج تتجلى بأقوى صورها في أن البرنامج يحتوي إستراتيجيات حديثة، وهي: إستراتيجية التفكير المتزامن، وإستراتيجية التوظيف، وإستراتيجية التسريع الإبداعي؛ مؤكدة أن البرنامج طُبّق في دول متعددة، مثل: السعودية والأردن والعراق وتركيا والصين وغيرها وتناوله عديدٌ من الدراسات والابحاث العلمية في أطروحات الدكتوراه ورسائل الماجستير والمؤتمرات الدولية والمجلات المحكمة، فالبرنامج مرن صُمم للموهوبين والمبدعين ويمكن أن يستخدمه الأفراد العاديون بمزيدٍ من التدريب والممارسة؛ مؤكدة أننا في عصرٍ جديدٍ وأمام تقنياتٍ جديدةٍ مثل البلوكتشين والرقمنة والعالم الافتراضي وإنترنت الاشياء والذكاء الاصطناعي وغيرها مما يستوجب برامج وإستراتيجيات حديثة تناسب سرعة التغيرات في العالم، ومن هنا فإننا نوجّه دعوة لصانعي القرار بجميع الجهات المعنية في رعاية الموهوبين والمبدعين وحاضنات الأعمال والابتكار؛ لتبني مثل هذه البرامج العالمية الحديثة التي تواكب التحديات الطارئة والمتزايدة التي تتعرّض لها البشرية مع مرور الوقت، باليوم الخليجي للموهبة والإبداع والابتكار.