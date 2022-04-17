عادة سنوية.. نائب أمير جازان يشارك الأيتام طعام الإفطار

شارك نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، مساء اليوم، حفل الإفطار الجماعي لأيتام المنطقة، وذلك بقصر الإمارة بمدينة جازان.
وأعرب عن سعادته بمشاركة فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بجازان وجمعية إخاء ودار التربية الاجتماعية لرعاية الأيتام والمحتفى بهم الإفطار الجماعي، مبرزًا اهتمام الدولة - رعاها اللَّه - بهذه الفئة الغالية من المجتمع، من خلال عديد من برامج الوزارة والجمعيات المتخصصة.
من جانب آخر أعرب مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بجازان المهندس أحمد بن محمد القنفذي، عن شكره وتقديره لنائب أمير المنطقة للمشاركة مع الأيتام في حفل الإفطار السنوي، مبينًا أهميةً تنمية شخصية اليتيم من خلال برامج فاعلة ليكون عنصرًا صالحًا في مجتمعه، وفردًا فاعلاً في وطنه تماشيًا مع توجهات القيادة الرشيدة - أيدها اللَّه -.
وأكد المهندس القنفذي، سعي الجميع بتوجيهات من أمير المنطقة ونائبه، لتفعيل الدور الريادي في تنمية شخصية اليتيم ورعايته، من خلال منظومة متكاملة من البرامج والخدمات لرعاية اليتيم وأسرته بأسلوب متطور وحديث، مشيرًا إلى كفالة اليتيم التي تشمل الرعاية والاهتمام بصحته وتعليمه وتثقيفه، وزرع القيم الحميدة والفاضلة في نفسه، والحرص على توجيه سلوكه وتنمية مستقبله.