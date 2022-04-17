عادة سنوية.. نائب أمير جازان يشارك الأيتام طعام الإفطار

من جانب آخر أعرب مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بجازان المهندس أحمد بن محمد القنفذي، عن شكره وتقديره لنائب أمير المنطقة للمشاركة مع الأيتام في حفل الإفطار السنوي، مبينًا أهميةً تنمية شخصية اليتيم من خلال برامج فاعلة ليكون عنصرًا صالحًا في مجتمعه، وفردًا فاعلاً في وطنه تماشيًا مع توجهات القيادة الرشيدة - أيدها اللَّه -.