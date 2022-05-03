"عارف العيد والعيدية".. ما قصة ذلك الموروث الشعبي؟ وكم تلقيت منه؟

وتتعدد الهدايا أو "العيدية" ما بين الهدايا المادية كالنقود أو الهدايا العينية كالألعاب، أو الورود، أو الحلوى وما شابه، ويتفنن الكبار في تغليف تلك الهدايا، وفي طرق تقديمها، حيث يتشارك كل أفراد العائلة في إسعاد الصغار، وإحياء الموروث الشعبي.