عازفة الناي المعلّقة.. شاهد كرنفال العروض المذهلة يبهر زوّار موسم جدة

وتحولت ممرات وساحات منطقة "جدة آرت" إلى مسرح كبير للعروض المشوقة للفرق الاستعراضية التي تقدم كل يوم لوحات فنية مبهجة، وتجارب مذهلة، وأفكارًا جديدة لزوار موسم جدة مثل: عروض الماء والنار، والعروض الهوائية، والعجلة المضيئة، وعازفة الناي المعلّقة، وكرة الهيليوم الطائرة التي تحمل فناناً يقدم عروضاً استعراضية في الهواء.