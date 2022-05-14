عاصفة رملية تضرب الشرقية وأجزاءً من الرياض وصور الأقمار الاصطناعية توضح

وفي وقتٍ سابقٍ صباح اليوم، توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي، عاصفة ترابية تصل سرعة الرياح معها أكثر من 45 كم/ساعة؛ ما تؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية الأفقية على منطقتَي الرياض والشرقية، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار؛ تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جنوب المملكة، وأجزاءٍ من منطقتَي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، كما يستمر ارتفاع درجات الحرارة على مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك، وتكون السماء غائمةً جزئياً على مرتفعات جازان وعسير، وكذلك على أجزاءٍ من منطقتَي تبوك والحدود الشمالية.