عاصفة وفنانون وأزياء.. شاهد ختام "سيرك دو سوليه" يتهيأ بموسم جدة

وشارك في عروض السيرك 39 فناناً وفنانة و25 فني تشغيل، وعدد من الفرق المختصة الأخرى من 13 دولة مختلفة، وتراوحت أعمار العارضين ما بين 17 و62 عامًا، خرجوا للمسرح بنحو 28 زياً مختلفاً من أزياء وتصاميم "دوسوليه" الخاصة والأكثر شهرة في عالم السيرك.