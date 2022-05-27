عالمية في الأداء وتشويق منوع.. "موسم جدة" وفعالياته.. قصة نجاح تُروى

وعبر "منطقة الرعب" في سيتي ووك، استمتع زوار موسم جدة بالعروض المشوقة والتجارب المثيرة؛ حيث يشترك في مثل هذه المغامرات عشاق الرعب داخل نطاق منطقة مهجورة مجهزة بأدوات ومعدات خاصة ليعيش الزائر مغامرة مثيرة لا تُنسى؛ واستمتاع الزائر بالعروض المرعبة في شوارع قرية الرعب؛ التي تعد تجربة تفاعلية حماسية، وغيرها من الفعاليات المشوقة؛ حيث تحتوي "سيتي ووك" على 9 مناطق ترفيهية متنوعة، منها فعاليات تقدم لأول مرة يمكن تجربتها من قبل الزوار، إضافة إلى مجموعة من المتاجر التي تلبي رغبات جميع أذواق أفراد العائلة.