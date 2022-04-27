700 عامل و11 روبوتاً.. أكثر من 70 فرقة عمل لتعقيم المسجد الحرام

ويعمل "الروبوت" الواحد من (٥ - ٨) ساعات من دون تدخل بشري، ويسع الجهاز (٢٣.٨) لتر، يستهلك منها لترين كل ساعة، للقضاء على ‏البكتيريا في مساحة (٦٠٠) متر مربع في كل جولة، ويبلغ حجم جزيئات الضباب الجاف المستخدم في عملية التعقيم من (٥ - ١٥) مايكرومتراً، ومن المميزات زاوية الكشف الأمامية التي تصل إلى (١٩٢.٦٤) درجة، ويتجاوز مدى كشف العوائق الأمامية (١٠) أمتار، ويحمل الجهاز كاميرا تحتوي على رادار عالي الجودة لرسم الخرائط.