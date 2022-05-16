عام بلا إشارة على "جدة- جازان الدولي".. أهالي حلي: تَقاطعٌ أغلقته الحواجز!

وفي التفاصيل، قال عامر الغانمي: إن عددًا من وجهاء المركز خاطبوا الجهات المعنية مرات عدة؛ لكن نداءاتهم المتكررة لم تجد أذانًا صاغية، وما زالت معاناتهم مستمرة نتيجة تعطل حركة السير المرورية التي تَسبب فيها إغلاق التقاطع؛ مما يضطر السكان لقطع مسافات طويلة للوصول لمقار أعمالهم، وقضاء احتياجاتهم اليومية؛ بينما تشغيل إشارة تنظيم الحركة المرورية ييسر عليهم سرعة الوصول.