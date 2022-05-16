عام بلا إشارة على "جدة- جازان الدولي".. أهالي حلي: تَقاطعٌ أغلقته الحواجز!

شكا سكان مركز حلي (70 كيلو جنوب القنفذة)، من عدم تجاوب الجهات المعنية مع مخاطباتهم المتكررة؛ مشيرين إلى أنهم يطالبون منذ أكثر من عام بإصلاح إشارة تنظيم الحركة المرورية على الطريق الدولي "جدة- جازان" الذي يمر وسط المركز بأحد أهم التقاطعات ذات الكثافة المرورية خصوصًا أوقات الذروة، وقد أدى ذلك إلى استمرار إغلاق التقاطع بالحواجز الخرسانية وتكبدهم العناء.
وفي التفاصيل، قال عامر الغانمي: إن عددًا من وجهاء المركز خاطبوا الجهات المعنية مرات عدة؛ لكن نداءاتهم المتكررة لم تجد أذانًا صاغية، وما زالت معاناتهم مستمرة نتيجة تعطل حركة السير المرورية التي تَسبب فيها إغلاق التقاطع؛ مما يضطر السكان لقطع مسافات طويلة للوصول لمقار أعمالهم، وقضاء احتياجاتهم اليومية؛ بينما تشغيل إشارة تنظيم الحركة المرورية ييسر عليهم سرعة الوصول.
وأضاف "الغانمي": "نناشد المسؤولين في المرور ووزارة النقل بسرعة تشغيل هذه الإشارة الضوئية؛ لإنهاء معاناة ما يقارب الـ70 ألف نسمة من سكان مركز حلي".