عام من إنقاذ الحياة بـ"سعود الطبية".. 4 آلاف حالة يتصدرها المخ والقلب

سجّلت مدينة الملك سعود الطبية، أكثر من 4 آلاف حالة إنقاذ حياة، خلال العام الميلادي الماضي، وذلك في تخصصات طبية مختلفة.

وأوضحت المدينة، أن أبرز التخصصات التي استقبلت تلك الحالات هي تخصصات: الجراحة، طب وجراحة القلب، الطب الباطني، طب الأطفال، الإصابات المتعددة، أمراض النساء والولادة، السموم، طب وجراحة العيون.

وأشارت إلى أن أكثر التخصصات الدقيقة التي أنقذت تلك الحالات، تتمثل في جراحة المخ والأعصاب بـ 563 حالة، وجراحة القلب للكبار بـ 542 مريضاً، إلى جانب جراحة العمود الفقري بـ 251 حالة، وكذلك 201 حالة في العظام، 187 في جراحة الأوعية الدموية.

كما شهدت أمراض الجهاز الهضمي والكبد نحو 132 حالة إنقاذ حياة، و105 حالات حديثي الولادة، وجراحة الأطفال بـ 77 حالة، إضافةً إلى عدد من التخصصات.

يُذكر أن مدينة الملك سعود الطبية تعد من أكثر المنشآت الطبية على مستوى المملكة استقبالاً لحالات إنقاذ الحياة، وتعد مرجعاً رئيساً لامتلاكها كفاءات طبية مميزة.