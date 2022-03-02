"عبدالعزيز بن سعود" يستقبل وزراء داخلية دول عربية في تونس

استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، في تونس، اليوم، الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين، وزير الداخلية بالجمهورية اليمنية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان، وزير الداخلية بجمهورية مصر العربية اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية بدولة فلسيطين اللواء زياد هب الريح، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في جمهورية الجزائر كمال بلجود، ومدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومكتب مكافحة الإرهاب الدكتور جيهانجير خان.

وشهدت الاستقبالات بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.