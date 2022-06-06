عبدالعزيز بن سعود يعتمد الخطة العامة للطوارئ بالحج لهذا العام

وثمن الفريق العمرو في ختام تصريحه، متابعة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، والأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة، وسمو نائبيهما، المستمرة لجهود الدفاع المدني في أداء مهامه للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن، داعياً الله أن يمن على ضيوف بيته الحرام بأداء مناسكهم بكل يسر وأمن وسلامة، وأن يعودوا لبلادهم سالمين غانمين.