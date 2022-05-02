"عبدالعزيز بن سعود" ينقل تهنئة القيادة لمنسوبي "الداخلية" بنجاح الخطط الأمنية للعمرة والعيد

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سعود، خلال استقباله كبار المسؤولين في وزارة الداخلية وقادة القطاعات الأمنية في مقر الوزارة بمكة المكرمة، أن نجاح موسم العمرة يأتي بفضل الله ثم بفضل الدعم غير المحدود من القيادة الحكيمة؛ حيث تمكن المعتمرون والزوار من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان، منوهًا إلى الجهود التي يبذلها رجال الأمن في خدمة ضيوف الرحمن.