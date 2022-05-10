عبدالعزيز بن سلمان: السعة الإنتاجية للطاقة تستنفد والعالم بحاجة إلى أن يستيقظ على الواقع القائم

حذّر وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، من أن العالم بحاجة إلى أن يستيقظ على الواقع القائم، خاصة أن السعة الإنتاجية للطاقة تستنفد على جميع المستويات بما في ذلك الاحتياطي الإستراتيجي.
وأبدى الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال مشاركته في مؤتمر المرافق العالمي في أبوظبي، قلقه إزاء نظام الطاقة القائم اليوم، قائلاً إن العالم بحاجة إلى العمل بشكل جماعي ومسؤول.
وقال إن الجميع بحاجة إلى الانتباه لواقع قائم يتمثل في نفاد قدرات إنتاج الطاقة الفائضة على جميع المستويات.
وتساءل الأمير عبدالعزيز: "لماذا ينصب التركيز على أسعار النفط المرتفعة وليس على أسعار البنزين أو الديزل أو غيرهما؟".
وفي تصريحات له أمس، قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن الفجوة بين أسعار النفط الخام وأسعار وقود الطائرات والديزل والبنزين، تبلغ نحو 60% في بعض الحالات، بسبب نقص طاقة التكرير.