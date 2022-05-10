عبدالعزيز بن سلمان: السعة الإنتاجية للطاقة تستنفد والعالم بحاجة إلى أن يستيقظ على الواقع القائم

وفي تصريحات له أمس، قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن الفجوة بين أسعار النفط الخام وأسعار وقود الطائرات والديزل والبنزين، تبلغ نحو 60% في بعض الحالات، بسبب نقص طاقة التكرير.