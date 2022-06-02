"عبدالعزيز بن سلمان" يبحث موضوعات الطاقة والربط الكهربائي مع وزير النفط العراقي

وجرى خلال الاجتماع بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجالات الطاقة المختلفة، بما في ذلك موضوعات الربط الكهربائي، وسبل تعزيز التعاون والشراكة في هذه المجالات، بما يحقق توجيهات قيادتي البلدين الشقيقين، من خلال مجلس التنسيق السعودي العراقي.