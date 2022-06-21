"عبدالعزيز بن سلمان" يجتمع مع وزير الكهرباء المصري ويتابع سير أعمال الربط الكهربائي

اجتمع الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة في القاهرة، اليوم، بوزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمد شاكر، وذلك على هامش الزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لجمهورية مصر العربية الشقيقة.