"عبدالعزيز بن سلمان" يلتقي وزراء الطاقة والمياه والبيئة في الأردن

اجتمع الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، في العاصمة الأردنية عمان اليوم، بوزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور صالح علي حامد الخرابشة، ووزير المياه والري الأردني المهندس محمد النجار، ووزير البيئة الأردني الدكتور معاوية خالد الردايدة.
جاء ذلك أثناء الزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.
وشهدت الاجتماعات مناقشة التعاون الثنائي في مجالات الطاقة، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، بما يحقق توجيهات قيادتي البلدين الشقيقين.