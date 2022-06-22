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"عبدالعزيز بن سلمان" يلتقي وزراء الطاقة والمياه والبيئة في الأردن

ناقشوا التعاون الثنائي وبحثوا مبادرة الشرق الأوسط الأخضر
"عبدالعزيز بن سلمان" يلتقي وزراء الطاقة والمياه والبيئة في الأردن
وزير الطاقة عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز
واس
واس

اجتمع الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، في العاصمة الأردنية عمان اليوم، بوزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور صالح علي حامد الخرابشة، ووزير المياه والري الأردني المهندس محمد النجار، ووزير البيئة الأردني الدكتور معاوية خالد الردايدة.

جاء ذلك أثناء الزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وشهدت الاجتماعات مناقشة التعاون الثنائي في مجالات الطاقة، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، بما يحقق توجيهات قيادتي البلدين الشقيقين.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز
محمد بن سلمان في مصر والأردن وتركيا
وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني
صالح علي حامد الخرابشة

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