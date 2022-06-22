"عبدالعزيز بن سلمان" يلتقي وزراء الطاقة والمياه والبيئة في الأردن

اجتمع الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، في العاصمة الأردنية عمان اليوم، بوزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور صالح علي حامد الخرابشة، ووزير المياه والري الأردني المهندس محمد النجار، ووزير البيئة الأردني الدكتور معاوية خالد الردايدة.