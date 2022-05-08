"عبدالله العثيم" القابضة تُقيم حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر

نظّمت شركة عبدالله العثيم القابضة، حفل معايدة لمنسوبيها يوم الأحد 7 شوال 1443هـ؛ الموافق 8 مايو 2022م، بمناسبة عيد الفطر المبارك في مقرها بالرياض، بحضور قيادات الشركة والموظفين.
وجرى خلال الحفل تبادل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة وسط أجواءٍ من الألفة والمحبة.
وقدّم عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس الإدارة، أصدق التهاني والتبريكات لمجالس الإدارات ورؤساء شركات العثيم والإدارات العليا والموظفين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وأسرهم، بمناسبة العيد، سائلاً المولى -عزّ وجلّ- أن يعيده على الجميع بالخير والسعادة، كما قدّم الشكر لجميع الموظفين على جهودهم المخلصة في العمل، متمنياً للجميع موفور الصحة والعافية.
يُذكر أن شركة العثيم القابضة درجت على إقامة حفل المعايدة لموظفيها، في إطار تعزيز التواصل وتقوية أواصر المحبة والأخوة والترابط بين منسوبيها انطلاقاً من إستراتيجيتها بأهمية توفير بيئة العمل المثالية والمحفزة لكل الموظفين.