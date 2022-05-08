"عبدالله العثيم" القابضة تُقيم حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر

وقدّم عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس الإدارة، أصدق التهاني والتبريكات لمجالس الإدارات ورؤساء شركات العثيم والإدارات العليا والموظفين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وأسرهم، بمناسبة العيد، سائلاً المولى -عزّ وجلّ- أن يعيده على الجميع بالخير والسعادة، كما قدّم الشكر لجميع الموظفين على جهودهم المخلصة في العمل، متمنياً للجميع موفور الصحة والعافية.