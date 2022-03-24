"عبدالله كامل" الإنسانية تحتفي بتخرج دفعة العاملين بقطاع الحج والعمرة

واستفاد من البرنامج 217 متدرباً يمثلون جميع القطاعات المختلفة ذات العلاقة بالحج والعمرة (حكومي، خاص، غير ربحي)، في دورة حملت اسم (ترحاب)؛ وهي أولى دورات البرنامج، الذي تنظمه المؤسسة في إطار اتفاقيتها مع وزارة الحج والعمرة، والتي ترتقي بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن إلى مستوى عالمي، من خلال إحداث نقلة نوعية فيها؛ استشعاراً بمسؤولية المملكة التي تضع خدمة الحرمين الشريفين في مقدمة أولوياتها واهتماماتها، وتسابق الزمن من أجل راحة المعتمرين والحجاج والزوار.