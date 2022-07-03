"عبد الرحمن بن عياف" يشكر القيادة لتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير

وأعرب الأمير عبد الرحمن بن محمد بن عياف، عن عظيم الامتنان للقيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ على ما حظي به من رعاية كريمة ودعم غير محدود طيلة فترة عمله أميناً عاماً لمجلس الوزراء، مؤكداً المضي قدماً نحو كل ما يوكل إليه من مهام في سبيل خدمة الدين ثم الملك والوطن.