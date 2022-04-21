"عبد العزيز للحوار الوطني" ينظم لقاء شبابيًّا في اليوم العالمي للغة الصينية

ونوه "العسيري" إلى جهود المركز في توظيف اللغة لتعزيز التواصل بين الثقافات، من خلال تنفيذه العديد من المشاريع والبرامج؛ ومنها برنامج سفير للحوار الحضاري الذي يُعد إحدى المبادرات الوطنية التي أطلقها لتعزيز ونشر ثقافة الحوار، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة، ومد جسور التفاهم بين أوساط الشباب والشابات السعوديين مع نظرائهم من الدول والحضارات الأخرى، مشيرًا إلى أن البرنامج أسهم منذ إطلاقه وحتى الآن في تنفيذ مجموعة من البرامج الحوارية واللقاءات التعريفية التي أسهمت في تشكيل صورة حضارية للمملكة لدى العديد من المشاركين والمشاركات من الدول والحضارات الأخرى.