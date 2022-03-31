عبر "أبشر" مساعد وزير الداخلية يُدشِّنُ خدمة "إسقاط المركبات"

وتتميز الخدمة بسهولة إسقاط المركبة، إذْ إنَّ الإجراء يتم بشكل مباشر دون الحاجة إلى مراجعة فروع المرور لكل عملية إسقاط، والاكتفاء بالمراجعة خلال 5 أيام عمل لتسليم اللوحات إلى المرور، وذلك بإدخال صاحب منشأة بيع المركبات المُلغى تسجيلُها، معلومات المركبة من خلال منصة " أبشر أعمال"، ثم إدخال رمز التأكيد الذي يصل إلى صاحب المركبة المراد إسقاطها، ويتم الإسقاط فوراً بعد إدخال رمز التحقُّق، بعد ذلك يتسلَّم صاحب المنشأة المركبة واللوحات.