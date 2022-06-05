عبر بعض المراسي التجارية.. هيئة النقل تعلن السماح بإصدار تصاريح إبحار اليخوت

وتأتي هذه المبادرة بهدف تطوير وتسهيل إجراءات الرحلات البحرية لليخوت في المياه الإقليمية للمملكة، بما يضمن دعم التنمية السياحية وقطاع السياحة البحرية المحلية، وتعزيز فرص العمل والاستثمار في قطاع اليخوت، أحد أهم أنشطة النقل الواعدة وذات القيمة المضافة للناتج المحلي الإجمالي، وسيتم تطبيق هذه المبادرة كمرحلة أولى مع بعض المراسي التجارية.