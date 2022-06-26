عبر خطة تشغيلية متكاملة.. ميناء جدة الإسلامي يستقبل آخر رحلات الحج من السودان

وكان ميناء جدة الإسلامي قد بدأ باستقبال طلائع حجاج بيت الله الحرام من منتصف شهر ذي القعدة الجاري، وسط منظومة من الخدمات شملت أجهزة متطورة لتفتيش ونقل أمتعة الحجاج لصالات القدوم والانتظار، وعربات لنقل حقائب ضيوف الرحمن القادمين، وتوفير عددٍ من الحافلات الحديثة لنقل الحجاج، خُصص جزء منها لنقل المرضى وكبار السن، كما تضمنت التجهيزات توفير العدد اللازم من مشغلي نظام حركة السفن الذين يعملون على مدار الساعة، وكوادر بشرية مؤهلة من مختلف المجالات للإشراف على التشغيل وإدارة الشؤون الفنية، فضلاً عن تجهيز العديد من المعدات والآليات الخاصة بالأمن والسلامة وحالات الإسعاف والإطفاء، والخدمات المساندة الأخرى.