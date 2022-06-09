عبر طريق ترابي.. فرقة صحية بـ"رنية" تقطع 120كم لخدمة سكان "روضة الهضب"

وأوضحت "صحة الطائف" أن الفرقة تحركت صباح اليوم الخميس، بعد أن تم تجهيزها بالأجهزة الطبية اللازمة، ومنها أجهزة قياس العلامات الحيوية والأكسجين وبعض الأدوية، وقدمت خدمات الكشف عن الأمراض المزمنة لأهالي القرية، كما تم أخذ بعض عينات الدم لتحليلها.