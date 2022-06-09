عبر طريق ترابي.. فرقة صحية بـ"رنية" تقطع 120كم لخدمة سكان "روضة الهضب"

كلّف القطاع الصحي في محافظة رنية، فرقة طبية لزيارة منطقة روضة الهضب، التي تبعد عن محافظة رنية 120 كليومترًا عبر طريق غير معبد، بعد الزيارة التي قام بها مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف لتلك المنطقة والاستماع لمطالب سكانها.
شارك في الفرقة الصحية طبيب وممرضتان، بالإضافة إلى الأمن الصحي وسائق.
وفي التفاصيل قام القطاع الصحي برنية بالتنسيق مع أحد الأهالي؛ من أجل تواجد المستفيدين من الخدمة في النقطة التي سوف تتمركز بها الفرقة الطبية.
وأوضحت "صحة الطائف" أن الفرقة تحركت صباح اليوم الخميس، بعد أن تم تجهيزها بالأجهزة الطبية اللازمة، ومنها أجهزة قياس العلامات الحيوية والأكسجين وبعض الأدوية، وقدمت خدمات الكشف عن الأمراض المزمنة لأهالي القرية، كما تم أخذ بعض عينات الدم لتحليلها.
وقدمت الشؤون الصحية شكرها للقطاع الصحي بـ"رنية" على ما يبذلونه من جهود في تقديم الخدمات العلاجية للهجر والقرى التي تبعد مسافات طويلة عن المستشفى.