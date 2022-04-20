عبر منظومة خدمات تقنية.. هكذا تصل رسالة الحرمين إلى أصقاع المعمورة

وتعدّ مبادرة "بصمة وصول" التفاعلية أحدث الأعمال التي تم استحداثها لخدمة الزائرين والمعتمرين، وهي عبارة عن ترميز رقمي متاح في عدة مواقع في المسجد النبوي، ومسارات الدخول والساحات، يمكّن الزائرين من الوصول السريع إلى الموقع الإلكتروني لوكالة شؤون المسجد النبوي، ولحساباتها في منصّات التواصل الاجتماعي، وتطبيقي "زائرون" و"الحرمين الشريفين" من خلال قراءة محتوى الترميز الرقمي بهواتفهم المتنقلة للاستفادة من المحتوى التوعوي والإرشادي المنوّع الذي تحويه المنصّات والتطبيقات.