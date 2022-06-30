عبر نظام "نور".. "تعليم الشرقية" تعلن اليوم نتائج الاختبارات لنهاية العام الدراسي

هنأ مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور سامي بن غازي العتيبي، الطلاب والطالبات في المنطقة على نجاحهم في الفصل الدراسي الثالث ونهاية العام الدراسي 1443هـ، معربًا عن أمله لهم بالتوفيق والسداد، ومتمنيًا لهم إجازة سعيدة بعد أدائهم المتميز خلال العام الدراسي الحالي.
وأضاف "العتيبي"، أننا اليوم مع انتهاء فترة الاختبارات وبدء رصد وإعلان النتائج؛ نستشعر ما توفره حكومة بلادنا الرشيدة -حفظها الله- وما يحظى به قطاع التعليم من الدعم والرعاية لبناء مستقبل الوطن وإعداد أجياله بسلاح العلم والمعرفة والمهارات والتقنية.
وأكد أن شباب وشابات الوطن ينظرون لوطنهم باعتزاز، ويدركون عطاء قادته، ويطمحون ليكون بناة لمستقبل هذا الوطن المبارك.
من جهته قال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية، سعيد الباحص: إن فترة الاختبارات الحضورية للفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي 1443هـ، تمت بنجاح ولله الحمد، لنحو ما يقرب من 500 ألف طالب وطالبة بالمنطقة الشرقية في 2082 مدرسة حكومية وأهلية.
وأشار إلى أن النتائج سترفع في نظام "نور" مباشرة بانتهاء أعمال اليوم الخميس بعد انتهاء أعمال الاختبارات.
وقدّم الباحص آيات التهاني والتبريكات للطلاب والطالبات على نجاحهم في اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي؛ مبينًا أن فترة الاختبارات بدءًا من اليوم الأول سارت وفق ما خطط له بدقة وانتظام.
ونوّه بأن إدارة التعليم حرصت على سرعة عمليات الرصد والمراجعة، ورفع النتائج في نظام "نور" ليتمكن الطلاب والطالبات من الاطلاع على نتائجهم؛ داعيًا للجميع بالتوفيق وقضاء إجازة سعيدة حتى عودتهم لمدارسهم.