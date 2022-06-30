عبر نظام "نور".. "تعليم الشرقية" تعلن اليوم نتائج الاختبارات لنهاية العام الدراسي

هنأ مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور سامي بن غازي العتيبي، الطلاب والطالبات في المنطقة على نجاحهم في الفصل الدراسي الثالث ونهاية العام الدراسي 1443هـ، معربًا عن أمله لهم بالتوفيق والسداد، ومتمنيًا لهم إجازة سعيدة بعد أدائهم المتميز خلال العام الدراسي الحالي.