عبر 111 موظفاً.. "شؤون الحرمين" تقدّم التوعية والإرشاد لقاصدي بيت الله الحرام

تسهم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في الأعمال التوجيهية والتنظيمية خلال شهر رمضان المبارك، وتقوم بتفويج المعتمرين في صحن الطواف والمسعى والإشراف العام على ذلك، والوجود في عددٍ من المواقع منها المقام، والمسعى، والإشراف المباشر على ذلك.