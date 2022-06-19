عبر 2800 فعالية.. موسم جدة يعيد "لمّة" العائلة في مكان واحد

وتصدرت فعاليات "ذا ڤيلج" الفعاليات الأكثر إقبالًا من زوار الموسم بعروضها الحية التي تستمر حتى نهاية الموسم، إلى جانب العديد من الأنشطة التعليمية والترفيهية للأطفال التي تشتمل عليها المنطقة في مزجٍ بين الترفيه والتعليم والثقافة بهدف توسيع مداركهم وابتكاراتهم وإكسابهم المعرفة والاطلاع وتنمية الوعي بمخزون معرفي وثقافي من هذه التجارب في جو تشاركي مع العائلة.