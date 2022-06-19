عبر 2800 فعالية.. موسم جدة يعيد "لمّة" العائلة في مكان واحد
وضع موسم جدة 2022 بصمة قوية في صناعة الفعاليات والإثراء المعرفي والثقافي عبر 2800 فعالية موزعة على 9 مناطق في مختلف أرجاء محافظة جدة استقطبت ما يزيد على 4 ملايين زائر بمختلف وجهاتهم من داخل المملكة وخارجها، وذلك بشراكات وطنية وتوظيف تجارب عالمية استثمرت المقومات السياحية والتاريخية والثقافية في المدينة انطلاقًا من مكانة المملكة على خارطة السياحة والترفيه.
وتميز الموسم بقدرته على جمع كافة أفراد الأسرة في مكان واحد؛ حيث لبّت فعاليات مناطق الموسم كافة رغبات أفراد الأسرة سواء الصغار أو الكبار من الجنسين.
واتّسمت مناطق فعاليات موسم جدة بأجوائها العائلية المميزة، وإتاحة التجارب التشاركية لأفراد الأسرة التي تستحضرها مناطق جدة آرت بروميناد، وسيتي ووك، وجدة بيير، وجدة جنغل، ونادي جدة لليخوت، وجدة سوبردوم، وحديقة الأمير ماجد، وجدة التاريخية؛ مع تكثيف الموسم للعروض الفنية والحفلات الغنائية والمسرحيات الكوميدية، بحضور نخبة من نجوم الكوميديا على مستوى الوطن العربي، إضافة للفعاليات الكبرى التي تناسب جميع فئات المجتمع وتلبي رغباتهم وتطلعاتهم.
وتصدرت فعاليات "ذا ڤيلج" الفعاليات الأكثر إقبالًا من زوار الموسم بعروضها الحية التي تستمر حتى نهاية الموسم، إلى جانب العديد من الأنشطة التعليمية والترفيهية للأطفال التي تشتمل عليها المنطقة في مزجٍ بين الترفيه والتعليم والثقافة بهدف توسيع مداركهم وابتكاراتهم وإكسابهم المعرفة والاطلاع وتنمية الوعي بمخزون معرفي وثقافي من هذه التجارب في جو تشاركي مع العائلة.