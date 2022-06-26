عَبَق القهوة يمتزج بعراقة التاريخ في مقاهي جدة التاريخية

وتمثل تجربة المقاهي العالمية في جدة التاريخية، رحلة فريدة في عبق الماضي؛ حيث يجد الزائر نفسه داخل أحد أعتق بيوتها تاريخيًّا ليجلس على "الكرويته" وهي المقعد القديم لأهالي جدة، ويحتسي كوبًا من "الكابتشينو" أو "الإسبريسو"، وباقي أنواع القهوة العالمية ومن شركات عالمية معروفة، في مشهد يجمع التاريخ والقهوة في مكان واحد، إضافة إلى تجربة تناول أشهى المأكولات وسماع ومشاهدة العروض الموسيقية الحية التي تجمع الحضارة والتراث العمراني داخل منطقة جدة التاريخية.