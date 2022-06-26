عَبَق القهوة يمتزج بعراقة التاريخ في مقاهي جدة التاريخية

جذبت مقاهي جدة التاريخية، زوار موسم جدة بجلساتها الشعبية وذكرياتها الجميلة التي تُعيد للأذهان جلسات الطيبين ونقاشاتهم الجميلة التي تعيد للزائر "أيامنا الحلوة".
وعلى مسافات بعيدة تجذب رائحة القهوة زوار جدة التاريخية التي تفوح رائحتها من رواشين وشرفات بيوتها القديمة التي يعود تاريخها لمئات الأعوام، والتي تَحَولت إلى مقاهٍ شعبية تقدم القهوة والتاريخ معًا؛ حيث يجد الزائر فيها جميع أنواع القهوة العالمية والعصرية.
وتمثل تجربة المقاهي العالمية في جدة التاريخية، رحلة فريدة في عبق الماضي؛ حيث يجد الزائر نفسه داخل أحد أعتق بيوتها تاريخيًّا ليجلس على "الكرويته" وهي المقعد القديم لأهالي جدة، ويحتسي كوبًا من "الكابتشينو" أو "الإسبريسو"، وباقي أنواع القهوة العالمية ومن شركات عالمية معروفة، في مشهد يجمع التاريخ والقهوة في مكان واحد، إضافة إلى تجربة تناول أشهى المأكولات وسماع ومشاهدة العروض الموسيقية الحية التي تجمع الحضارة والتراث العمراني داخل منطقة جدة التاريخية.
وتتميز المنطقة التاريخية بالعديد من المناظر الجميلة، خصوصًا في الأجزاء العليا من المباني القديمة؛ حيث تم تخصيص أسطحها لتحتضن أشهر المطاعم المحلية الحديثة ضمن تجربة متكاملة يتخللها العزف الحي على الآلات الموسيقية.