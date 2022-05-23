عددهم تجاوز 16 ألفًا.. أمير مكة يشهد تخريج الدفعة 70 من طلاب وطالبات جامعة أم القرى

وفي بداية الحفل دشن أمير منطقة مكة المكرمة عددًا من المشروعات الإستراتيجية للجامعة للخمسة أعوام المقبلة ومنها: جامعة أم القرى الذكية، هيكلة البرامج التعليمية، الحوكمة الإدارية والمالية، والأنظمة التقنية وتهدف جميعها إلى تحويل الجامعة إلى ذكية، واستحدثت الجامعة 38 تخصصًا جديدًا لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم، ومن أبرزها الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، هندسة الحاسب الآلي والشبكات، الروبوتات وإنترنت الأشياء، هندسة البرمجيات، علوم البيانات، تصميم الأزياء، علوم البيئة، وتكنولوجيا حماية البيئة.