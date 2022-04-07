عدد المعتمرين القادمين للمملكة لموسم 1443هـ بلغ 895.499

وكشف تقرير نشرته وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة، عن توزيع قدوم ومغادرة المعتمرين حسب المنافذ، حيث بلغ عدد القادمين جوًّا 822.736 مقابل 648.858 مغادرًا، فيما بلغ عدد القادمين برًا 72.687 مقابل 50.548 مغادرًا، كما بلغ عدد القادمين عبر البحر 76 معتمرًا، فيما غادر 72 معتمرًا.