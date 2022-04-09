عدد حلقات تعليم القرآن بالمسجد الحرام يرتفع إلى 10

وأوضح مدير إدارة الحلقات القرآنية بالمسجد الحرام بدر المحمادي، بأنه حرصًا على العناية بكل ما ينفع قاصدي المسجد الحرام وما يستثمر فيه أوقاتهم في موسم شهر رمضان المبارك، فإن الإدارة تؤكد على استمرارية حلقات تعليم القرآن الكريم بجميع مساراتها خلال شهر رمضان، الذي يقول فيه الله تبارك وتعالى: "شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ"، التي سوف تكون خلال الفترة المسائية في توسعة الملك فهد - رحمه الله - الدور العلوي، والتوسعة السعودية الثالثة، وذلك احتفاءً بأهل القرآن في شهر القرآن؛ حيث إن الهمم تنشط لتلاوة كتاب الله وتدبره، وتحيا معه أجمل اللحظات في هذا الموسم المبارك، مشيرًا إلى أن الإدارة عملت على توفير عدد من المشرفين الميدانين لمتابعة تنظيم الحضور في الحِلق القرآنية بشكل يضمن سلامة سير الحلقات القرآنية.