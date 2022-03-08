عدد مستخدمي Snapchat الشهريين يتخطى عتبة الـ20 مليونًا في السعودية

أعلنت Snap Inc أن عدد مستخدمي Snapchat الشهريين وصل إلى 20 مليون مستخدم في المملكة العربية السعودية، ليصبح التطبيق بذلك أحد أكثر المنصات شعبية في المملكة. ويصل Snapchat اليوم إلى 90٪ من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و34 عامًا.
ويأتي هذا الإنجاز بعد إعلان الشركة العالمية عن أرباحها للربع الأخير 2021، والذي شهد Snapchat فيه زيادة في عدد المستخدمين النشطين يوميًّا على مستوى العالم بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020، ليصل بذلك العدد إلى 319 مليون مستخدم نشط يوميًّا في المجمل. ويؤكد هذا النمو نجاح المنصة كوسيلة مفضلة للتعبير عن النفس ومشاركة المحتوى.
وقال عبدالله الحمادي، مدير الأعمال الإقليمي لشركة Snap Inc: "إن أحد الأسباب التي تؤدي إلى زيادة شعبية Snapchat في المملكة هو تركيز منتجاته على تعزيز التواصل المرئي بين المستخدمين وعائلاتهم وأصدقائهم المقربين. وفي هذا الإطار، تتمتع المملكة العربية السعودية بإرث عريق في مشاركة المحتوى، ولهذا يحظى تركيزنا المستمر على تبسيط التواصل المرئي عبر كاميرات الهواتف المتحركة باستحسان واسع بين سكان المملكة؛ فمنصة Snapchat تشكل أسهل وأسرع وسيلة للتعبير عن المشاعر الحقيقية مع العائلة والأصدقاء من خلال المحتوى المرئي، دون ضغوط الشهرة أو معايير الجمال والمثاليات".
وساهمت ريادة Snap في مجال تطوير وابتكار منتجات وحلول الواقع المعزز بدور كبير، في نمو قاعدة مستخدمي Snapchat؛ حيث يتيح التطبيق للملايين حول العالم استخدام مفاهيم يعتبرها الكثيرون مستقبلية بكل معنى الكلمة؛ فأثناء شهر رمضان المبارك لعام 2021، شاهد مستخدمو Snapchat في المملكة العربية السعودية عدسات الواقع المعزز أكثر من 90 مليار مرة، وقاموا بنشر أكثر من مليار صورة عبر خاصية القصص طوال الشهر الفضيل.
وأكدت دراسة صادرة عن Snapchat و"ديلويت ديجيتال" أن نحو 80% من المستهلكين في المملكة العربية السعودية يتوقعون ويتطلعون لاستخدام تقنيات الواقع المعزز "كأداة" عملية في حياتهم اليومية. كما يرجح 90% من مستخدمي التطبيق النشطين يوميًّا في المملكة التفاعل عبر العدسات يوميًّا.
وأضاف الحمادي: "ساهم إطلاق خاصية العدسات التي تعتبر من أولى منتجات الواقع المعزز الشاملة المخصصة للمستهلكين، في تمكين المستخدمين من التعبير عن أنفسهم ببساطة وسهولة. وقد واصلنا تطوير حلول وتطبيقات الواقع المعزز لتشمل نشاطات أخرى غير ترفيهية كالتعليم والتجارة والفنون وغير ذلك. ونحن في Snapchat واثقون في قدرة حلول الواقع المعزز على إضافة المنفعة والترفيه على حد سواء إلى حياة الناس، ونحن نعمل على تقديم ابتكارات جديدة ومتميزة في هذين المجالين
وعلى هذا الصعيد، أثبت Snapchat شعبيته الواسعة في المملكة بين مختلف الفئات العمرية؛ حيث أظهرت نتائج دراسة حديثة أجرتها Snap بالتعاون مع عن "كانتار" (Kantar) أن 71٪ من الأهالي في المملكة العربية السعودية باتوا يستخدمون Snapchat.
وبالإضافة إلى توفير منصة للتواصل مع الآخرين، يقدم Snapchat مجموعة واسعة من التجارب والمحتوى المميز مثل المحتوى الترفيهي الذي ينتجه مستخدمو التطبيق عبر منصة "الأضواء" (Spotlight)، إضافة إلى باقة من البرامج الحصرية المميزة من إنتاج شركاء Snap؛ بما في ذلك "مجموعة روتانا الإعلامية"؛ و"إم بي سي"؛ و"هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية"؛ و"شبكة قنوات ديسكفري الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"؛ وشركة "يوتيرن للترفيه" وغيرها الكثير. والجدير ذكره أن منصة Discover على تطبيق Snapchat تسجل معدلات مشاهدة تَفوق أيًّا من أبرز عشر محطات تلفزيونية قبل وأثناء الجائحة. وقد أمضى مستخدمو Snapchat وقتًا أطول بنسبة 33% في مشاهدة المحتوى الرمضاني على Snapchat في عام 2021 مقارنة بالعام السابق.
وختم "الحمادي" قائلًا: "تعد كاميرا Snap من أكثر الكاميرات استخدامًا في العالم، فعدد الصور التي يلتقطها المستخدمون يوميًّا يزيد على العدد الإجمالي لجميع الصور الرقمية التي يتم التقاطها في اليوم، بصرف النظر عن نوع الجهاز أو المنصة. ونحن في Snap فخورون بدور تقنياتنا ومنتجاتنا في تقديم تجارب متميزة للمستخدمين في المملكة العربية السعودية والمنطقة والعالم سواء عبر الإنترنت أو في الواقع".
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