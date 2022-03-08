عدد مستخدمي Snapchat الشهريين يتخطى عتبة الـ20 مليونًا في السعودية

وبالإضافة إلى توفير منصة للتواصل مع الآخرين، يقدم Snapchat مجموعة واسعة من التجارب والمحتوى المميز مثل المحتوى الترفيهي الذي ينتجه مستخدمو التطبيق عبر منصة "الأضواء" (Spotlight)، إضافة إلى باقة من البرامج الحصرية المميزة من إنتاج شركاء Snap؛ بما في ذلك "مجموعة روتانا الإعلامية"؛ و"إم بي سي"؛ و"هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية"؛ و"شبكة قنوات ديسكفري الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"؛ وشركة "يوتيرن للترفيه" وغيرها الكثير. والجدير ذكره أن منصة Discover على تطبيق Snapchat تسجل معدلات مشاهدة تَفوق أيًّا من أبرز عشر محطات تلفزيونية قبل وأثناء الجائحة. وقد أمضى مستخدمو Snapchat وقتًا أطول بنسبة 33% في مشاهدة المحتوى الرمضاني على Snapchat في عام 2021 مقارنة بالعام السابق.