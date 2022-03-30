عدسة "سبق" توثق مظاهر احتفاء مسلمي إندونيسيا بقدوم شهر رمضان

جدير بالذكر أن الإسلام دخل إلى إندونيسيا في القرن الثامن الهجري "الرابع عشر الميلادي" على يد التجار المسلمين من العرب والهنود والفرس، ثم انتشر بين جزر الأرخبيل عن طريق السكان الوطنيين أنفسهم، وكانت جزيرة سومطرة أول مركز للدعوة الإسلامية، ويصل عدد سكان إندونيسيا 275 مليونًا كأكبر دولة إسلامية بالعالم.