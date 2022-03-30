عدسة "سبق" توثق مظاهر احتفاء مسلمي إندونيسيا بقدوم شهر رمضان

رصدت عدسة "سبق" مظاهر احتفاء مسلمي إندونيسيا بقرب حلول شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ؛ حيث يستقبله المسلمون بطريقتهم الخاصة بالشموع والمسيرات والأناشيد الدينية، في منظر بهي.
جاء ذلك في مقطع فيديو وثقته "سبق" خلال مرافقتها لوفد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الذي يزور إندونيسيا، وتشهد زيارته ترحيبًا كبيرًا على كافة المستويات.
يشار إلى أن مسلمي إندونيسيا اعتادوا على وجه الخصوص على استقبال شهر رمضان بمظاهر احتفالية تميزهم عن سائر مسلمي العالم؛ حيث تتبدل أنماط معيشتهم وتتغير بصورة كبيرة خلال شهر رمضان ويصبح شاغلهم الأول على مدى أيام الشهر هو العبادة وتلاوة القرآن والإكثار من ارتياد المساجد.
جدير بالذكر أن الإسلام دخل إلى إندونيسيا في القرن الثامن الهجري "الرابع عشر الميلادي" على يد التجار المسلمين من العرب والهنود والفرس، ثم انتشر بين جزر الأرخبيل عن طريق السكان الوطنيين أنفسهم، وكانت جزيرة سومطرة أول مركز للدعوة الإسلامية، ويصل عدد سكان إندونيسيا 275 مليونًا كأكبر دولة إسلامية بالعالم.