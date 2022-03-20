عدنا جميعاً.. "الصحة" توجّه عدداً من النصائح لعودة حضورية آمنة بالمدارس

وبدأ، اليوم، الفصل الدراسي الثالث، بعودة حضورية كاملة، مع استئناف الاصطفاف الصباحي والإذاعة المدرسية والأنشطة، فيما أكملت إدارات التعليم في المناطق والمحافظات استعداداتها لانطلاق الدراسة، بعد إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني، ضمن التقويم الدراسي الجديد الذي أعاد توزيع العام إلى ثلاثة فصول دراسية.