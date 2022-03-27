عراقة الماضي وروح الحاضر.. "الجفالي" تدشن رائعة مرسيدس- بنز CLS

وتقدم CLS الجديدة خيارات واسعة لتوفر لك تجربة فريدة للراحة تداعب كل حواسك. وتمنحك أنظمة المساعدة الذكية والابتكارات التقنية المتقدمة رشاقة ورفاهية لا تضاهى في كل رحلة.. مع CLS عليك التركيز فقط على أمر واحد: الاسترخاء التام، وراحتك عند وصولك إلى مقصدك؛ فسواءً كنت خلف عجلة القيادة أو مسترخيًا في المقعد الخلفي، تضمن لك CLS الجديدة شعورك بالأمان داخلها في كل الأوقات بفضل الأنظمة العصرية المتقدمة للمساعدة. ويمكنك الاستمتاع براحة أكثر على الطريق بفضل أنظمة المساعدة النشطة والمستترة.