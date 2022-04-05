عربات المسجد الحرام عبر التاريخ.. من كرسي خشبي إلى "الكهربائية"

وحددت الرئاسة 4 مواقع ونقاط توزيع وانطلاق العربات وهي جسر الشبيكة، ومدخل سلم الأرقم، ومدخل باب أجياد، ومدخل المروة فوق سطح دورات القشاشية مع وضع ملصقات في مواقع التوزيع لضمان تطبيق التباعد الجسدي وعدم التزاحم عند طلب الخدمة، وتطبيق كل التدابير والإجراءات الاحترازية لسلامة ضيوف بيت الله الحرام، وتحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة.