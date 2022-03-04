عربات قولف لنقل كبار السن وذوي الإعاقة على مدار الساعة بالمسجد الحرام

تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتقديم خدمة عربات القولف لنقل المعتمرين والمصلين من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في رحاب البيت العتيق.

وقال وكيل الرئيس للعلاقات العامة والتواصل المؤسسي والشراكات المجتمعية عادل بن عبيد الأحمدي: الرئاسة تحرص على تسهيل حركة المعتمرين وكبار السن داخل ساحات بيت الله الحرام بكل يسر وسهولة.

وأضاف: تم تخصيص العديد من النقاط التي تسهم في تنقل المعتمرين من نقاط الدخول إلى الخروج، مع استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية عبر تعقيمها باستمرار، وتطبيق التباعد في المسارات الخاصة بها.

وأردف الأحمدي: الإدارة كثفت جهودها استعدادًا لموسم رمضان المبارك, نظراً لزيادة أعداد قاصدي المسجد الحرام، والرئاسة تسعى لخدمة كبار السن والتسهيل عليهم من خلال عدد من الموظفين المؤهلين لتقديم الخدمة بأعلى معايير الجودة.