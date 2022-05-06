عرضة وأوبريت وجوائز.. مشاهد مبهجة من احتفالات القصب بالعيد

بفعاليات وبرامج متنوعة، احتفل أهالي القصب بعيد الفطر المبارك؛ حيث أقامت لجنة الاحتفال بالعيد بالقصب حفل الأهالي في مقر احتفالات بلدية القصب على شرف رئيس مركز القصب سعد بن إبراهيم القاسم، وحضور رئيس بلدية القصب المهندس مطلق بن عبدالله أبوثنين، ورئيس لجنة التنمية الأهلية الاجتماعية بالقصب، وعدد من مسؤولي ومديري الدوائر الحكومية والأهالي.
بدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى رئيس مركز القصب سعد القاسم كلمته التي رفع من خلالها باسم أهالي القصب وباسمه أسمى آيات التهاني والتبريكات بالعيد للقيادة الرشيدة وللشعب السعودي، مقدماً شكره لرئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية وأعضاء اللجنة، على الجهود التي بذلوها في تنظيم احتفال الأهالي بالعيد، كما قدم الشكر لجميع الداعمين والمشاركين في هذا الاحتفال.
وألقى رئيس بلدية القصب المهندس مطلق أبوثنين، كلمته التي قدم فيها خالص التهنئة بالعيد للقيادة الرشيدة والشعب السعودي، وشكر الله على العودة من جديد للاحتفال بعيد الفطر بعد تجاوز جائحة كورونا بفضل من الله، ثم بحرص القيادة الرشيدة التي بذلت كل شيء من أجل سلامة الإنسان، ثم بتضافر وجهود جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ووقوف المواطنين والمقيمين في تطبيق طرق وإجراءات السلامة لتجاوز هذه الجائحة، وفي نهاية كلمته قدم شكره لجميع الداعمين لعيد القصب، والمشاركين في تنظيم هذا الحفل.
بعدها ألقى رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقصب فواز السويد، كلمة الأهالي والتي رفع فيها أسمى آيات التهاني للقيادة الرشيدة وللشعب السعودي الوفي، وللأخوة المقيمين، مشيداً في كلمته بوعي الشعب السعودي الذي أدرك أهمية التحصين وتطبيق جميع طرق السلامة لتجاوز هذه الجائحة للعودة للحياة الطبيعية، وإقامة هذه الشعيرة الدينية العظيمة.
وبعدها، توالت برامج الحفل المتنوعة من قصائد نبطية، وأوبريت "يوم تعيدنا"، وفقرة الألعاب النارية والتي نالت استحسان الجمهور، وتم توزيع الهدايا النقدية على الجمهور عن طريق سحوبات الأرقام العشوائية والتي تجاوز مجموعها 10 آلاف ريال، فيما شهد الحفل تكريم الداعمين وتقديم العرضة السعودية، واختتم بالعرضة السعودية ولون السامري ثم وجبات العشاء.
يُذكر أن برامج عيد القصب 2022 اشتمل على برامج متنوعة ومختلفة، من أبرزها برنامج توزيع الهدايا والورود للزائرين والمسافرين ليلة العيد، ومعايدة أهالي المشاش والحريق والجريفة والصوح والجوفان، وتهيئة أماكن ومقرات احتفال العيد فيها، كما شملت برامج العيد يوم الطفل ثاني أيام العيد والذي أقيم في أماكن مختلفة، وعيد النساء ثالث أيام العيد في صالات مناسبات الجمعية الخيرية، والألعاب النارية ثاني وثالث أيام العيد.