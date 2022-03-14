عرفان وفاء وبرّ.. "الموسى" يتبرع بكليته لوالدته لينهي معاناتها مع المرض

يُذكر أن برنامج زراعة الكلى المميز مكّن مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث من زيادة أعداد الزراعة للمرضى الذين ليس لديهم تطابق في فصيلة الدم أو (التلاؤم المناعي) مع المتبرعين الأقارب، واستطاع المستشفى عن طريق إجراء هذا الأسلوب التبادلي للكلى من غير الأقارب فيما بين عائلات مختلفة في وقت متزامن من تحقيق زراعات ناجحة مما قلل من عملية الانتظار للزراعة.